«Des gens de mon âge dirigent déjà des pays»

L'essentiel: Pourquoi vouloir présider la FLBB?

Samy Picard: Cela m’intéresse beaucoup de faire progresser le basket luxembourgeois qui me tient à cœur et je pense être la bonne personne pour ce poste.

Vous n'avez que 32 ans et jouiez encore en 2018...

Je ne pense pas que mon âge sera un problème. Il y a des gens à mon âge qui dirigent des pays. Et ma carrière en tant que joueur m’aidera certainement.

Quelles sont vos priorités?

D'abord assurer le bon déroulement du championnat actuel. Ensuite, j'ai défini des objectifs et un calendrier précis pour pouvoir mesurer le travail réalisé. Je les exposerai prochainement aux présidents de clubs. J’aimerais que le basket regagne sa popularité d'il y a quelques années, éviter la fuite des joueurs dès 16 ans, améliorer la communication et la collaboration avec les clubs...

Comment le basket au Luxembourg peut surmonter la crise du coronavirus?

Nous avons mis en place avec les clubs deux groupes de travail. Le basket a les mêmes problèmes que les autres sports. Avec la distance requise, il y aura forcément moins de spectateurs dans les salles mais je suis confiant que le public reviendra une fois la crise sanitaire passée.

Combien de joueurs étrangers préconisez-vous?

On travaille avec les clubs pour définir le statut professionnel le plus adapté pour un pays comme le Luxembourg. Ensuite on pourra discuter du nombre de joueurs professionnels autorisés. La crise aura aussi un impact sur le budget des clubs.

Ben Kovac et Lisa Jablonowski viennent de rejoindre les pros luxembourgeois à l’étranger. Est-ce vers cela qu’il faut aller?

Oui, c’est le but de former le plus de pros possible. Le foot devrait servir comme exemple. Chaque pro qui est formé est un succès pour le basket luxembourgeois. Je l'ai fait à Trèves. J’ai gagné beaucoup d’expérience et j’encourage tout le monde à tenter le coup.

Comment jugez-vous l'engagement de Grengewald en Coupe d'Europe?

Je suis content qu’ils aient pris cette décision. C’est le choix de chaque club, il faut les moyens financiers et la disponibilité des joueurs pour se déplacer à l’étranger. Je ne pense pas qu’il manque de courage chez d’autres clubs.

Êtes-vous satisfait des staffs des équipes nationales?

Je suis très satisfait des résultats récents des hommes et je suis confiant qu’on verra de beaux résultats chez les dames bientôt, vu l’évolution de certaines joueuses. Il n’est pas prévu de changer les entraîneurs, on vient même de donner un nouveau contrat au coach des dames.

(Recueilli par Nicolas Martin)