Muller amène son expérience en équipe nationale

Cinq ans après son dernier match officiel à domicile, le Luxembourg est de retour à La Coque, ce jeudi soir (19h) face à la Suisse, en éliminatoires de l'Euro 2023. Sans celles évoluant aux États-Unis (Anne Simon, Julija Vujakovic, Svenia Nurenberg), seulement trois femmes qui jouent à l'étranger sont à disposition: les pros Magaly Meynadier et Lisa Jablonowski, ainsi qu'une nouvelle venue, Estelle Muller.

La joueuse de 21 ans arpente depuis cette saison les parquets de la 2e division allemande sous le maillot du TS Jahn Munich. Partie en Allemagne pour étudier les sciences du sport, l'ancienne joueuse de Dudelange s'épanouit dans la capitale bavaroise, sur les terrains comme en dehors.

«Je peux leur donner des conseils»

Dans une équipe presque uniquement composée d'étudiantes, elle est l'une des doyennes, ce qui la conduit à prendre de nouvelles responsabilités. «L'entraîneur me demande souvent de défendre sur les adversaires les plus fortes, souligne-t-elle. Même à mon âge, je suis plus expérimentée que les autres, je peux leur donner des conseils et ça me plaît».

Face à la Suisse, qui évolue dans les mêmes eaux que le Luxembourg au classement FIBA, Estelle Muller devrait obtenir plus de temps que les 12 minutes par match qu'elle avait eues au championnat d'Europe des petits États, remporté en juillet. «Si on joue comme cet été, on peut les battre», lance-t-elle.

(L'essentiel/Tom Vergez)