«Face à Benfica, on veut créer la grosse surprise»

Après avoir créé la sensation, mercredi, en devenant la toute première équipe luxembourgeoise à remporter un match de Coupe d'Europe, le RFCU Luxembourg va vivre un nouveau moment historique, ce samedi 21 août 2021, en affrontant le Benfica Lisbonne en finale du premier tour de Women's Champions League.

Une rencontre à suivre à la buvette du stade!



Dès 15h30, ce samedi 21 août, le Racing vous propose d'assister à la rencontre depuis la buvette du du stade Achille Hammerel.



Pour la modique somme de 10 euros, ce droit d'entrée vous permettra également d'assister à une deuxième rencontre, dans la foulée, avec la 3e journée de BGL Ligue.



«Deux jours après notre succès 0-1 face à Sarejevo, on se sent bien», admet Elodie Martins. «On a reçu beaucoup de messages de félicitations, et ça fait plaisir, mais on reste dans notre bulle. L'ambiance est toujours bonne entre nous et on alterne repos et travail en étant déjà concentrées sur le prochain match face à Benfica. Passer une semaine toutes ensemble en Bosnie, c'est quelque chose. Physiquement, on est prêtes à supporter les 30 degrés qui s'annoncent pour le match de samedi». Et que les choses soient bien claires, le Racing n'est pas à Zenica pour prendre des vacances. «La finale contre Benfica, ce ne sera pas un match de gala», poursuit l'ancienne joueuse du FC Metz. «On est là pour faire quelque chose et jouer nos chances à fond».

« On est rassurées de l'évolution de notre niveau »

Le son de cloche est identique chez Catarina Lavinas Teixeira. «Face à Benfica, ce sera encore plus dur que face à Sarejevo», concède-t-elle, «mais j'ai tout de même envie de dire que c'est du 50/50. Je ne dirais pas un peu moins. Si on parvient à effacer les petites erreurs du premier match, on sera encore meilleures». Pour Catarina, cette rencontre de Coupe d'Europe face à Benfica s'annonce comme un très grand moment, «car toute ma famille supporte ce club et je suis une grande supportrice depuis que je suis toute petite. J'ai de bons souvenirs à l'Esstadia da Luz, et j'ai déjà posé pour des photos devant l'aigle, l'emblème du club. Pour nous, c'est vraiment l'occasion de nous faire un nom face à une grande équipe».

«Tout est possible face à Benfica», positive Guillaume Quignon, relation-presse du Racing en Bosnie. «Face à Sarejevo, on espérait pouvoir créer la surprise. Face à Benfica, on veut créer la grosse surprise. Même si les Portugaises sont là avec une grosse délégation et un staff de 16 personnes, il n'y a pas un monde d'écart entre les deux équipes et on y croit. On est déjà très fiers, mais on ne veut pas tomber dans l'euhphorie. C'est la récompense d'un important travail et cela commence, seulement, seulement à porter ses fruits sur la scène européenne. Pour notre club, quoi qu'il arrive, ce n'est que du positif. On est déjà très heureux d'avoir marqué l'histoire du football au Grand-Duché et on est surtout rassurés de l'évolution de notre niveau sur la scène continentale. C'est juste récompense pour l'investissement de la présidente Karine Reuter et du vice-président Philippe Ciancanelli».

