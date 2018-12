Le Luxembourg tient son billet pour l'euro

L'équipe nationale féminine luxembourgeoise de tennis de table a tranquillement validé mardi à Hesperange son billet pour le championnat d'Europe 2019 à Nantes. Lors de son dernier match de poules, l'équipe grand-ducale a, comme au match aller, pris la mesure de l'Azerbaïdjan (3-0).

Sarah De Nutte a dominé Bilura Eminova (3-0), Ni Xia Lian a battu Maryam Imanova (3-0) et Danielle Konsbruck a triomphé face à Nazakat Garayeva (3-1). Avec deux victoires et deux revers face aux Allemandes, le Luxembourg finit deuxième et se qualifie.

Chez les messieurs, le Luxembourg assuré de finir troisième derrière la Grèce et la Russie, voulait terminer sur une bonne note. Face à une jeune équipe russe, l'équipe nationale s'est inclinée (0-3). Luka Mladenovic et Gilles Michely ont chacun pris un set à Maxim Kiselev et Taras Merzlikin (1-3) tandis que Marc Dielissen a été vaincu par Maxim Chaplygin (3-0).

