Le tennis féminin serait «plus individualiste»

«L'essentiel»: Que représente ce tournoi de Luxembourg, près de vos racines?

Fiona Ferro: C'est toujours agréable de jouer ici. J'aime l'ambiance et ma famille vient en nombre me voir. Du côté maternel, elle vit en Ardenne belge. Cela n'arrive pas souvent dans l'année.

Mais vous êtes française...

Ma maman est originaire de Paliseul (Belgique) et mon père est français. Quand j'avais 1 an, ils ont déménagé dans le sud de la France, près de Nice. Je reviens en Belgique à Noël, mais j'ai fait tout mon parcours sportif en France. Ce choix était une évidence.

Comment jugez-vous votre progression?

Je suis assez contente car j'étais encore 350e il y a deux ans (65e aujourd'hui). L'intensité sur le circuit est différente des tournois ITF. Au début, j'ai eu un peu de mal. C'est un milieu très compétitif où il n'y a pas forcément de place pour se faire des amis. Il faut être préparée à ça. Armée. Se faire une petite carapace. Au fil de l'année, j'ai réussi à le faire.

Vous attendiez-vous à un circuit plus chaleureux?

Parfois on espère un peu plus de solidarité. Mon copain est 400e sur le circuit masculin et je crois qu'il y a plus d'entraide. Chez les filles, c'est plus individualiste. Avec certaines on se croise tous les jours, et elles ne disent jamais bonjour.

Quels sont vos objectifs?

D'abord le top 50 pour intégrer le tableau des gros tournois. À long terme cela a toujours été le top 20. Et j'adore la Fed Cup. Jouer en équipe procure des émotions que l'on n'a pas le reste de l'année.

Comment jugez-vous le niveau du tennis féminin?

Il est beaucoup plus homogène qu'avant. Tout le monde peut prétendre à remporter de gros titres. C'est excitant.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)