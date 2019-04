Le maintien de l'équipe de rugby, «on le mérite»

L'essentiel: Le Luxembourg sera encore en Conférence 1 Nord en 2019/2020, dans le top 30 européen. Mission accomplie?

Jean-Baptiste Vert: On voulait absolument se maintenir. On avait raté cela il y a deux ans. Sur ce match, il y avait 6-5 à la mi-temps. Nous n'étions pas à l'abri jusqu'à la dernière action, avant que cet essai nous assure le maintien, dans une superbe ambiance.

Que ressentez-vous au terme de ce gros combat?

C'est un énorme soulagement. Le groupe le mérite. On a perdu d'un point en Suède (9-10) au mois de novembre, de onze points chez l'autre leader, l'Ukraine (24-13). On le mérite. La fédération (FLR) fait de très gros efforts pour nous mettre dans les meilleures conditions. On n'avait pas le droit de passer à côté.

Vous gagnez ce match sans dominer, mais grâce à votre solidarité défensive et un gros réalisme offensif...

On savait qu'ils allaient tenir le ballon, qu'il nous fallait défendre. Leur rugby reste assez limité. Si nous devions gagner, c'était par notre unité, pas par nos physiques. On s'est dit qu'on devait se battre comme des chiens, se jeter dans les jambes pendant 80 minutes et c'est ce qu'on a fait.

L'essai à l'ultime seconde prive la Moldavie du bonus défensif et les relègue...

Il nous permettra d'aller en Hongrie (le 4 mai) pour le dernier match libérés. De plus, Adrien Timmermans, qui l'a marqué, fête ses 30 ans (dimanche). C'est un beau cadeau. Nous sommes tous très contents.

(Propos recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)