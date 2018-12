Le rôle de Girardelli sème le doute en Bulgarie

«Il est évident que l'économie bulgare passe entre les mains d'hommes de paille», a affirmé mercredi, un responsable de l'opposition socialiste, Kroum Zarkov, insistant pour «obtenir une information complète sur la propriété d'Ulen», la société concessionnaire de Bansko. Sceptique aussi, un ex-ministre de l'Environnement, Ulian Popov, s'est demandé si la légende luxembourgeoise du ski, Marc Girardelli, n'avait pas été mise en avant «pour laver l'image publique d'Ulen» et faire avancer ses projets très controversés d'élargissement de la station en zone naturelle protégée.

Mardi, dans une interview diffusée par le groupe de télévision Nova, Marc Girardelli a dit avoir acquis il y a deux ans la société Ulen qui gère Bansko et ses 75 km de pistes dans la chaîne de Pirin (sud-ouest), plus importante station des Balkans et réputée l'une des moins chères d'Europe. Quintuple vainqueur de la Coupe du monde (1985, 1986, 1989, 1991, 1993), l'ancien athlète est consultant depuis 2004 de la Fédération bulgare de ski. Le nom de Bansko est depuis plusieurs années associé à des accusations d'atteintes à l'environnement, voire de corruption, sur fond d'opacité de gestion.

Manifestation le 27 décembre

Après l'annonce du skieur, le site bulgare d'investigation Bivol.bg a affirmé, documents à l'appui, que M. Girardelli n'apparaît pas comme propriétaire d'Ulen dans les registres commerciaux. Selon Bivol, Ulen appartient à une ressortissante chypriote, Augusta Papadopoulou, qui l'a racheté en mars 2017 à un autre Chypriote, Georgius Georgiou. Marc Girardelli affirme avoir acquis Ulen dès 2016, sans préciser à qui il avait acheté la société. Le Premier ministre bulgare, Boïko Borissov, avait pourtant affirmé il y a quelques mois qu'Ulen appartenait «comme tout le monde le sait à Tseko Minev», le président de la Fédération bulgare de ski. L'intéressé avait démenti.

«Si Girardelli était devenu en 2016 propriétaire de cette société, il l'aurait annoncé pour attirer des touristes», a noté l'écologiste Lubomir Kostadinov. «Pour moi le véritable propriétaire n'est toujours pas connu», estime Toma Belev, de la coalition de défense de l'environnement For the Nature. Ce groupement écologiste dénonce depuis plus d'un an le projet d'expansion du domaine skiable. Il a appelé à une nouvelle manifestation le 27 décembre. Des commentaires sceptiques abondaient mercredi sur les réseaux sociaux. «Est-ce Girardelli qui a acheté Ulen ou est-ce Ulen qui a acheté Girardelli?», s'interrogeait sur Facebook un ancien député de droite, Grozdan Karadjov.

(L'essentiel/afp)