«Il sera difficile de faire mieux qu'en 2017»

Ils seront 140 à défendre les couleurs du Luxembourg à l'occasion des Jeux des Petits États Européens, organisés pour la première fois au Monténégro. La délégation luxembourgeoise a été présentée, jeudi soir, au siège de la BGL BNP Paribas. Le chef de la délégation, Alwin de Prins a indiqué lors de son allocution qu'il espérait voir le Luxembourg au top du classement des médailles.

Les pays participants



Chypre

Monténégro

Luxembourg

Malte

Islande

Andorre

Liechtenstein

Monaco

Saint-Marin Les différentes disciplines:



Athlétisme

Basket-ball

Beach-volley

Pétanque

Judo

Natation

Tennis

Tennis de table

Tir sportif

Volley-ball

Lors de l'édition précédente en à Saint-Marin en 2017, le Grand-Duché avait terminé à la première place devant Chypre et l'Islande, avec 38 médailles d'or, 36 médailles d'argent et 24 médailles de bronze.

10 athlètes de moins de 16 ans

«Je pense qu'il sera difficile de faire mieux. Le Monténégro est également très bon. Ils ont beaucoup de qualité, en particulier dans les sports collectifs», explique le chef de délégation, ajoutant que le Luxembourg «veut être le plus proche possible de la première place».

L'ancien nageur précise que le niveau sera plus élevé que les autres années. Pour lui la «Team Lëtzebuerg» pourra s'appuyer sur «un mélange de jeunesse et d'expérience». Avec les athlètes Charline Mathias et Charel Grethen, ainsi que le nageur Raphaël Stacchiotti, le Luxembourg bénéficiera de trois sportifs présents aux derniers Jeux Olympiques. À noter que dix athlètes sélectionnés ont moins de 16 ans.

