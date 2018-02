Le curling a ses fidèles partisans au Luxembourg

Accroupi sur ses appuis, on visualise la piste dite «sheet-rink». Le temps d'un souffle, on s'élance en balançant la pierre du bout des bras. «La discipline s'apparente à du jeu d'échecs sur glace, explique Alex Benoy, président de la Fédération luxembourgeoise de curling. C'est un sport complet qui mêle stratégie, endurance et une bonne dose de concentration».

L'entraînement a lieu le lundi et le mercredi, de 19h30 à 21h30, à la patinoire de Kockelscheuer. Un petit quart d'heure suffira pour s'imprégner des bases. Ce sport ne nécessite pas de matériel particulier. Un jeans, des baskets propres et des vêtements chauds suffiront. Attention, ça glisse!

Le curling ne touche pas un large public, mais il connaît un engouement particulier au moment des Jeux olympiques d'hiver, tous les quatre ans. Alex Benoy, qui a découvert la pratique du curling par le biais d'un ami, confirme: «Notre dernière recrue a suivi cette discipline à la télévision il y a deux semaines. Il a ensuite découvert l'existence de notre club».

Au Luxembourg, le curling compte 30 affiliés, dont une vingtaine de réguliers. «Ce n'est pas comparable à d'autres pays comme le Canada et l'Écosse, où ce sport d'hiver est inscrit dans les gènes et se pratique dès le plus jeune âge», concède Alex Benoy. Pour autant, le club compte des joueurs canadiens et écossais installés depuis longtemps au Luxembourg. Pour Daniel Schweich, 26 ans, le curling est aussi une passion familiale. «Mon grand-père a pris part à la fondation du club, mon père y a joué. Aujourd'hui je suis le mouvement», dit-il.

(Pierre François/L'essentiel)