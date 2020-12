Des entraînements sur Zoom pour se préparer à l'Europe

La pandémie de Covid-19 aura conduit aux situations les plus improbables. C'est grâce à elle que les basketteuses de Gréngewald et les handbal-leurs de Berchem se retrouvent à préparer leurs matches de Coupe d'Europe, prévus la semaine prochaine, sans toucher un ballon et sans séances d'entraînement collectives.

«Tout se fait individuellement, raconte Hermann Paar, entraîneur de Gréngewald, qui affronte Namur en Eurocoupe mercredi prochain. Ce n'est pas une situation facile, mais on fait de notre mieux. Tout le monde est concentré». Son équipe n'a plus joué depuis le 17 octobre et ne peut plus s'entraîner depuis un mois, tandis que son adversaire belge reprend son championnat ce week-end.West-Wien, l'adversaire du HC Berchem en Coupe européenne, n'a quant à lui pas vraiment arrêté la compétition.

«Alors que nous, on ne fait que des entraînements physiques par Zoom trois fois par semaine et de la course en extérieur, regrette Dany Scholten, ailier de Berchem. La balle nous manque, mais tout le monde bosse dur». L'équipe luxembourgeoise aura la chance de faire deux entraînements collectifs à Vienne la semaine prochaine, avant les matches des 19 et 20 décembre. Un peu maigre pour préparer un 16e de finale européen.

(Tom Vergez/L'essentiel)