Jablonowski, de l'Amicale Steinsel à la NCAA

Il y a moins de deux ans, Lisa Jablonowski quittait le Luxembourg sur un titre de champion avec l'Amicale. Ce week-end, elle a vécu en Caroline du Sud un tournoi «inoubliable». Des salles combles, les meilleures jeunes basketteuses des États-Unis réunies... la Luxembourgeoise de 20 ans a disputé pour la première fois avec son équipe de l'Université de Virginie la prestigieuse phase finale du championnat universitaire américain (NCAA). Dès la deuxième année (sur quatre) de son cursus, et pas pour y faire de la figuration.

Précieuse en défense, l'ex- joueuse de Grengewald, du Telstar et de Steinsel a joué 19 minutes (2 points, 4 passes décisives) lors de la victoire (68-62) vendredi au premier tour face à l'Université de Californie. Puis 18 minutes (3 points) dimanche au deuxième tour contre celle de Caroline du Sud devant 10 000 spectateurs. À la clé, une défaite (56-66) face aux championnes NCAA en titre, coachées par Dawn Staley qui dirige aussi l'équipe nationale féminine des États-Unis et emmenées par A’ja Wilson, espoir du basket américain.

«L'atmosphère était très spéciale. Tout le monde était enthousiaste et impatient de jouer! On s’est préparées toute l’année pour ça. Avec plus d'expérience, nous aurions peut-être pu avoir encore plus de succès», confiait lundi Lisa, fille de l'ancien joueur pro de volley-ball d'origine polonaise Przemek Jablonowski, dont la famille vit à Ernster. Et au Luxembourg, elle a ses fans. «Lisa a fait d'énormes progrès. Ce n'est plus la petite joueuse gentille qu'elle était ici», soulignait son ex-coéquipière de l'Amicale Liz Schmitz.

(Nicolas Martin/L'essentiel)