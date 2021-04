Maman il y a trois mois, Lis Rottler-​​Fautsch vise les JO

«Ça passe ou ça casse». Samedi, la Luxembourgeoise Lis Rottler-Fautsch sera en lice au tournoi européen de qualification olympique à Madrid, qui permettra à son vainqueur d'aller à Tokyo.

Début février, l'épéiste était pourtant bien loin des salles d'escrime lorsqu'elle donnait naissance à un petit Tim. «Je devais initialement accoucher six semaines plus tard, finalement ça m'a donné un peu plus de temps pour travailler», précise celle qui a dû enclencher une véritable course contre la montre.

Quatre semaines après l'accouchement, la Luxembourgeoise avait déjà entamé sa préparation physique et a repris l'épée en main deux semaines plus tard, après avoir perdu près de treize kilos.

«Je sais qu'il y a une autre vie qui m'attend»

La dernière ligne droite d'une préparation qu'elle avait élaborée dès qu'elle était tombée enceinte, sans le chercher, en juillet dernier. «J'ai tout de suite arrêté l'escrime, mais j'ai continué à travailler physiquement et j'ai intensifié ma préparation mentale», explique Lis Rottler-Fautsch.

Samedi, face à des concurrentes qui se préparent depuis un an, la tâche s'annonce rude pour la 40e mondiale. «L'objectif est la qualification. Je pense faire partie des six ou sept filles qui peuvent s'imposer».

À court d'escrime depuis cet été, la jeune maman de 33 ans s'appuiera sur d'autres forces. «Je suis moins en forme qu'il y a un an, mais je me sens plus zen», souligne la nouvelle gestionnaire administrative du COSL qui arrêtera quoi qu'il arrive après les Jeux. «Je mérite cette qualification. Mais si ça ne marche pas, je sais qu'il y a une autre vie qui m'attend».

(Nicolas Grellier/L'essentiel)