«Avec ambition mais sans pression au Skoda-​​Tour»

«L'essentiel»: Que ressentez-vous avant votre premier Skoda-Tour de Luxembourg?

Skoda-Tour de Luxembourg 2019

Mercredi, prologue

Luxembourg-Ville (2,1 km)

Jeudi, 1re étape

Luxembourg-Hautcharage (191 km)

Vendredi, 2e étape

Steinfort-Rosport (168,6 km)

Samedi, 3e étape

Mondorf-les Bains-Diekirch (178 km)

Dimanche, 4e étape

Mersch-Luxembourg (176 km)

Kevin Geniets: En étant dans l'équipe de Chambéry (NDLR: réserve d'AG2R) je n'avais encore jamais eu l'occasion de le faire. Cette fois ce sera avec l'équipe nationale. Cette course m'évoque des souvenirs d'enfance comme spectateur, avec Frank et Andy Schleck. Je suis ravi de courir à la maison. Je viens de Tétange et je vis en France, mais quand je suis ici j'ai l'habitude de m'entraîner dans le Sud et la Moselle.

Votre carrière s'est accélérée cette année. Vous avez intégré l'équipe continentale (D3) de Groupama-FDJ puis sa formation du World Tour (D1)...

En début d'année j'étais concentré pour réussir à intégrer la World Tour en fin de saison. Et tout s'est accéléré. J'ai été un peu bousculé, il a fallu se reconcentrer.

Pourquoi l'équipe World Tour vous a-t-elle fait confiance?

Mes tests en Espagne en janvier avaient été bons. Puis lors des courses, j'ai souvent été présent, en faisant des places d'honneur ou en aidant d'autres à gagner. Ils ont dû me voir comme un homme souvent en forme et m'ont dit que j'étais une «certitude».

Votre rôle a forcément changé...

Bien sûr je suis désormais dans les premiers à rouler derrière les échappés. Mais cela peut varier. Le week-end dernier, j'ai été coureur protégé lors de petites courses en France. Après le Tour de Luxembourg, j'irai au Tour de Suisse, pour travailler.

Quel type de coureur êtes vous?

J'aime bien les classiques de début d'année en Belgique. Je devrais m'y essayer l'an prochain, voir comment je me débrouille. Pour un Grand Tour, gela viendra sans doute un jour mais ce n'est pas dans les plans pour le moment.

Quel sera votre rôle en équipe du Luxembourg au Skoda-Tour?

Il reste à définir. Mais je sors d'un bon week-end en Bretagne. J'aurai des ambitions, mais pas de pression.

Avez-vous coché des étapes en particulier?

Le prologue, car j'aime bien cet exercice, et les deux dernières samedi et dimanche, qui sont souvent décisives. Je suis plutôt un puncheur, j'aime les côtes de trois kilomètres, j'ai plus de mal sur cinq ou six km. Je suis assez grand, je fais un certain poids, même affûté.

Ne regrettez-vous pas que le Tour de Luxembourg ait perdu de son envergure?

Bien sûr, c'est dommage qu'il n'y ait plus d'équipe du World Tour au départ. Mais cela s'explique par le calendrier et la grosse concurrence entre les épreuves.

(Nicolas Martin/L'essentiel)