Le Progrès affrontera Cardiff en Ligue Europa

Here's a little more information about our Europa League opponents, FC Progres Niederkorn.



We will play away, in Luxembourg, on June 27th before welcoming them to Leckwith Stadium on July 4th.#EuropeanTour pic.twitter.com/FW6wco2v0i — Cardiff Met Uni FC (@CardiffMetFC) 11 juin 2019

Le Progrès Niederkorn a hérité d'un adversaire à sa portée pour le tour préliminaire de la Ligue Europa, dont le tirage au sort a été effectué ce mardi. Quatrième de la dernière BGL Ligue, le Progrès affrontera le Cardiff Metropolitan University FC, qui goûte pour la première fois aux compétitions européennes cette saison.

Le match aller se déroulera au Luxembourg le jeudi 27 juin. Le match retour se jouera au pays de Galles le jeudi 4 juillet, dans un stade de 1 620 places, le Cyncoed Campus. Tous les joueurs de ce club sont des universitaires qui évoluent à la fois dans la ligue des universités et collèges britanniques et en Premier League galloise. La saison dernière, le Cardiff Metropolitan University a fini septième de son championnat national (sur douze équipes engagées) et s'est qualifié pour la Coupe d'Europe après des play-offs remporté aux tirs-au-but contre Bala Town.

"We've got our passports and we're off to... Luxembourg"



We have been drawn to face Progrès Niederkorn in the Preliminary Round of the Europa League.#StudentsInEurope #ArchersOnTour pic.twitter.com/kJs4rRCtrO — Cardiff Met Uni FC (@CardiffMetFC) 11 juin 2019

ANYONE FOR A EUROPEAN TOUR?? pic.twitter.com/pOfc26He2V — Cardiff Met Uni FC (@CardiffMetFC) 19 mai 2019

If you're not still skipping around singing this, you're doing it wrong! EUROPEAN TOUR pic.twitter.com/vtAh1EIMfq — Cardiff Met Uni FC (@CardiffMetFC) 21 mai 2019

(L'essentiel)