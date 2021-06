Après 20 ans à entraîner entre la Suisse et l'Allemagne, Jeff Saibene revient au Luxembourg. Le technicien de 52 ans a été présenté mercredi par le RFCU Luxembourg, et affichait un visage apaisé, cinq mois après la fin d'une expérience difficile à Kaiserslautern. «Moralement, ça n'allait pas, se remémore l'ancien milieu de terrain. Je n'avais plus envie de foot, mais on m'a présenté un projet très intéressant et c'était le bon moment pour revenir au Luxembourg».

Saibene arrive dans un club 4e de la dernière BGL Ligue, qui devrait affronter les Islandais de Breidablik en Ligue Europa Conférence le 8 juillet et qui a déjà ajouté à son effectif Delvin Skenderovic (Dudelange) et Emmanuel Françoise (Hesperange). «On garde presque le même noyau et, avec ces renforts, je pense qu'on peut faire une très bonne saison».

Viser le titre?

Le club de la capitale veut continuer sa progression en terminant dans les trois premiers en 2021/2022, avant de viser le titre dans les années suivantes. «D'ici à trois ou quatre ans, on veut être la référence au Luxembourg», clame le directeur sportif, Ilies Haddadji.

Le projet ambitieux a séduit Saibene, qui avait été contacté par des formations suisses ainsi que d'autres clubs luxembourgeois. «Dès que je leur ai parlé, j'ai vite donné mon accord, glisse-t-il. Je me suis dit que c'étaient des gens sympas, avec une vision. Je suis parti il y a 35 ans de l'Union Luxembourg, donc c'est quelque chose de spécial de revenir».

