«Au maximum, ma dernière année sera 2024»

L’essentiel : Comment vous sentez-vous après avoir écourté votre saison de cyclo-cross et avant de partir en stage de préparation en Espagne ?

Christine Majerus : J’avais pris la décision après le championnat du Luxembourg de cyclo-cross (qu’elle a remporté le 8 janvier) de ne pas continuer pour prendre les devants sur ma préparation sur route, mais j’ai été malade une semaine. Je pense que c’était un peu la pression de tout l’hiver et de tous les événements (sa coéquipière Amy Pieters est dans le coma depuis une chute le 23 décembre) qui fait que j’ai lâché prise. Mon corps a dit stop. Mais ce n’est pas si mauvais que ça d’être malade, parfois c’est un mal pour un bien. Ensuite j’ai fait une semaine de ski de fond dans les Vosges pour remettre le moteur en route.

Quel sera votre programme cette saison ?

Ce sera comme les années d’avant, avec un programme complet au printemps. Je commencerai avec le Nieuwsblad (26 février), puis je ferai le Tour des Flandres (3 avril) et Paris-Roubaix (16 avril), mon objectif de la première partie de saison.

Serez-vous sur la première édition du Tour de France féminin (24-31 juillet) ?

J’ai demandé à y être alignée, mais je ne fais pas la sélection. Le Tour de France, c’est ce que j’ai suivi enfant, c’est ce que tout le monde connaît et c’est symbolique de dire que je fais le Tour de France. C’est avec des courses comme ça que les gens comprennent que c’est ça mon job, que je fais du vélo toute l’année et que je suis payée pour ça. En plus, on aura un vrai objectif de performance avec Demi Vollering, qui va viser le général. En tant que coéquipière, ce sera aussi une très grande motivation de l’épauler dans cette tâche.

À bientôt 35 ans (le 25 février), ressentez-vous une usure physique ou mentale ?

La passion est toujours là mais je ne vais pas le cacher, je n’ai pas le corps de quelqu’un qui a 20 ans. Mais c’est en étant professionnel qu’on fait que ça a le moins d’influence possible. Si on fait ça en dilettante, à 34 ans on est fini. J’ai la chance d’avoir commencé le vélo tard, c’est un avantage sur le long terme.

Commencez-vous à envisager la retraite ?

Au maximum, ma dernière année sera 2024, avec les Jeux de Paris. Je ne pense pas aller au-delà, c’est la limite ultime, mais ça peut aussi arriver avant. Le jour où je me lèverai le matin et que je n’aurai vraiment plus envie, ce sera une décision irrévocable. Ça se passera plutôt comme ça qu’en planifiant une deadline au loin et en se disant à chaque course que c’est la dernière fois qu’on y va. Je crois que c’est un truc très déprimant et je ne veux pas en passer par là. Mais pour l’instant la motivation est là et je pense que je peux encore faire de belles choses cette année.

(Recueilli par Tom Vergez/L'essentiel)