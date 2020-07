Dylan Pereira a «gagné beaucoup de followers»

«L'essentiel»: Comment expliquez-vous cet excellent début de saison?

Dylan Pereira: On apprend tout le temps. C'est ma 5e année dans ce championnat. J'ai plus d'expérience. Je connais bien les circuits, l'équipe. Nous sommes bien ensemble.

Les courses virtuelles en confinement ont-elles aidé?

Elles m'ont permis de rester dans le coup. Peut-être ai-je gagné en temps de réaction. Mais la piste c'est différent et cela procure plus de plaisir.

Avec huit courses au lieu de dix cette saison, chaque résultat pèse lourd...

Le système de points a changé. Finir sur le podium en rapporte plus. On a aussi moins d'occasions de se rattraper, et là avec trois courses en trois semaines, mieux vaut éviter les accidents.

Être leader de la Supercup vous offre une belle visibilité.

Ce championnat est de plus en plus suivi. Désormais même plus que les grandes courses de DTM. Je le vois sur les réseaux sociaux. J'ai gagné beaucoup de followers.

Le DTM étant en difficulté, vos rêves ont-ils changé?

J'aimerais devenir pilote pro d'une marque. Trois courses m'ont toujours fait envie: les 24 Heures de Spa, du Mans et du Nürburgring. Et je ne dirais pas non à l'électrique.

Avez-vous les mêmes mesures sanitaires qu'en F1?

Presque. Nous sommes testés à l'arrivée au circuit, puis tous les trois jours. Le badge d'accès est bloqué si l'on est positif. J'ai cinq personnes avec qui je peux manger sans masque. Sinon on l'a tout le temps et on sort peu de l'hôtel.

Le huis clos est-il gênant?

L'atmosphère est bizarre, mais cela ne change rien dans le paddock. Et une fois qu'on roule... En sport auto, même à la télé, on voit assez peu le public.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)