«J'aimerais revenir à New York en 2020»

Mandy Minella le savait dès le tirage au sort. Hériter de la Suissesse Belinda Bencic, 12e mondiale, au 1er tour de l'US Open n'était pas franchement un cadeau. «Mais je m'étais bien préparée. Je suis bien rentrée dans le match et je me suis dit qu'en conservant une bonne longueur de balle je pouvais avoir mes chances. Mais c'était compliqué face à Belinda, qui a un jeu qui me gêne beaucoup et j'ai commis plus de fautes que d'habitude», insistait, à chaud, l'Eschoise qui a dû s'incliner (6-3, 6-2) en 1h07.

Après avoir breaké d'entrée la Suissesse puis mené 2-0 dans la première manche, la 142e mondiale a subi les foudres de la tête de série n°13, qui ne lui a plus lâché que trois jeux. Souvent à l'aise à New York où elle avait réalisé en 2010 et 2012 ses meilleures performances en Grand Chelem (3e tour), Minella n'a pas pu prolonger l'aventure.

«C'est un endroit où je me sens bien mais le tirage n'a pas aidé. J'aimerais disputer encore une saison et revenir l'an prochain. Je prendrai ma décision en fin de saison», précisait la joueuse de 33 ans, jeune maman, qui zappera la tournée asiatique ces prochaines semaines et jouera en Europe jusqu'au BGL BNP Paribas Luxembourg Open du 12 au 20 octobre.

(Nicolas Martin/L'essentiel)