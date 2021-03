«C'est une belle ligne dans mon palmarès»

«L'essentiel»: Comment expliquez-vous l'excellente saison de l'Union Saint-Gilloise? Anthnoy Moris: Le championnat de D1B est trop petit pour l'Union, avec ses infrastructures et toutes les personnes qui y travaillent. Rien n'est laissé au hasard et l'environnement est propice pour les joueurs, on n'a qu'à se concentrer sur le terrain.

Quel est votre état d'esprit huit mois après votre arrivée de Virton? Je suis complètement épanoui. Quand j'étais retourné en D1 amateur (en 2018), beaucoup de sceptiques ont dit que le monde pro était fini pour moi, mais je savais où je voulais aller. Je prends beaucoup de plaisir et cette montée est un juste retour des choses. L'été dernier, j'avais envie d'une chose: un projet sportif concret. Je voulais retrouver la D1A le plus vite possible et j'ai directement adhéré à ce que l'on me proposait.

Est-ce la saison la plus accomplie de votre carrière? Il y a la montée donc c'est forcément très bien. J'avais eu de bonnes performances avec Malines, mais là, c'est un accomplissement total auquel j'ai grandement participé. Ramener ce club en D1A après 48 ans, c'est une belle ligne à mon palmarès.

Avec cette montée validée, vous arrivez l'esprit tranquille en sélection... Je suis impatient. J'espère qu'on pourra compter sur toutes nos forces vives pour se jauger contre le Portugal (30 mars). Année après année, on continue de grandir avec cette merveilleuse génération. Avant, on était contents de bien jouer même si on perdait. Maintenant, on a le devoir de battre des adversaires comme l'Azerbaïdjan.

(Recueilli par Tom Vergez)