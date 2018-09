Le Luxembourg triomphe face à la Moldavie 4-​​0

La Ligue des nations ne pouvait pas mieux démarrer pour l’équipe nationale, avec une victoire 4-0 devant son public et face à un concurrent à la première place du groupe 2 de la Ligue D. Mais pendant les trente premières minutes de la partie, les Luxembourgeois avaient tout fait pour vite ruiner leur rêve de qualification à l’Euro 2020 dès le premier match.

Comme face à Bielefeld (1-4), mardi soir, en match de préparation, les erreurs techniques, combinées au manque d’impact physique et de rigueur défensive avaient offert d’énormes opportunité aux Moldaves de marquer.

Une étincelle pour allumer le feu d'artifices

Mais à ce petit jeu là, ces derniers étaient beaucoup plus maladroits que les Allemands. La tête de Posmac (5e) ne trouvait ainsi pas plus le cadre que la frappe de Cociuc consécutive à une relance de Moris sur… l’arbitre (18e) ou que le lob d’Antoniuc (24e) seul face au gardien grand-ducal. Et lorsque les tentatives étaient cadrées, Martins sauvait de justesse devant Ginsari (4e) et Moris se détendait sur une frappe enveloppée de Dedoc.

À la demi-heure de jeu, le Luxembourg s’en sortait vraiment très bien alors qu’il ne s’était illustré que par un contre à quatre contre deux gâché par Gerson Rodrigues (8e). Mais il ne fallait finalement qu’une étincelle pour allumer le feu d’artifices. Elle est venu de Kevin Malget. Sur un corner de Sinani, le défenseur de Dudelange propulsait de la tête le ballon au fond des filets (1-0, 34e).

Une frappe chirurgicale

Les Moldaves prenaient un sérieux coup sur la tête et n’allaient plus se relever. Gerson (42e), Sinani (29e et 50e) et Martins (51e) auraient alors pu rapidement tuer le match.

Mais c’est un autre Luxembourgeois qui a brillé cet été en Europa League qui s’en chargeait. Bien servi par Carlson, l’ex-milieu offensif du Progrès Niederkorn Olivier Thill doublait la mise d’une frappe chirurgicale (2-0, 60e). Sur un corner astucieusement joué, il servait ensuite Danel Sinani pour le 3-0 (75e). Puis sur une contre-attaque rondement menée, Martins parachevait le festival d’une balle piquée (4-0, 83e).

Ligue D, groupe 2

Belarus-Saint-Marin 5-0

Luxembourg-Moldavie 4-0

Classement

1. Belarus 3 points (5-0)

2. Luxembourg 3 points (4-0)

3. Modavie 0 point (0-4)

4. Saint-Marin 0 point (0-5)

Le capitaine du #Luxembourg Laurent Jans motive l'ensemble du groupe avant le coup d'envoi de la Ligue des Nations face à la Moldavie #LUXMOL @FCMetz @lessentiel pic.twitter.com/4vbLMqR4H7 — Di Filippo (@PDiFilippo12) 8 septembre 2018

Les compos de #LUXMOL . Aurelien Joachim de @revirton sur le banc, son coéquipier Anthony Moris dans les buts, Laurent Jans du @FCMetz titulaire en defense. @lessentiel @UEFAEURO pic.twitter.com/sEBkbfzZeX — Di Filippo (@PDiFilippo12) 8 septembre 2018

@holtzluc20 :"Le résultat est formidable. Je n'aurais jamais pensé qu'on marquerait autant de buts. Surtout à la vue des trente premières minutes." @lessentiel #LUXMOL pic.twitter.com/3zIJKU1Z31 — Di Filippo (@PDiFilippo12) 8 septembre 2018

@holtzluc20 :"on a vu au Mondial que le football de possession n'était pas en réussite en ce moment. Ça s'est aussi vérifié ce soir, la Moldavie avait la possession mais nous avons mis quatre buts" #LUXMOL @lessentiel pic.twitter.com/Vh6Nzf7xC8 — Di Filippo (@PDiFilippo12) 8 septembre 2018

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)