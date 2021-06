Dudelange prend la main en finale

Dudelange n'est plus qu'à une victoire de son 13e titre de champion du Luxembourg, le premier depuis 2015. Dans le premier match de la finale face à Esch, le T71 a étouffé les tenants du titre. Dudelange est vite apparu plus solide qu'un Basket Esch souvent imprécis et qui manquait de constance. A la mi-temps, les Eschois accusaient un retard de sept points (38-31) presque bien payé tant ils s'étaient cognés à la défense du T71 et entêté sans succès dans des tirs lointains (1/11 à la pause).

Dès le retour des vestiaires, les hommes de Ken Diederich ont concrétisé leur supériorité au tableau d'affichage avec le show de Stephen Harris, auteur coup sur coup d'un dunk dos au panier puis d'un 3 points à 9 mètres du cercle (49-31, 23e). Les Eschois peuvent tirer de l'espoir de leur fin de match totalement libérée, où ils se sont donné les moyens de croire à une improbable remontée (71-68, 38e).

Un match 2 décisif?

Pour leur dernière finale avant d'arrêter leur carrière, les Dudelangeois Tom Schumacher et Frank Muller ont été efficaces en attaque et solides pour protéger leur panier. Ils ne sont plus qu'à une victoire d'un adieu rêvé, comme l'entraîneur Ken Diederich qui quitte le club.

Les deux équipes se retrouveront à nouveau vendredi à Esch (20h) dans un match 2 qui pourrait déjà être décisif. L'éventuel match 3 aurait lieu à Dudelange dimanche (20h).

(L'essentiel/Tom Vergez)