Dudelange change ses deux joueurs américains

La saison d'après ne se passe pas comme prévu pour Dudelange. Champion du Luxembourg en titre, le T71 doit cette année faire sans ses cadres historiques Tom Schumacher et Frank Muller, ainsi que son entraîneur Ken Diederich. Vainqueur de trois petits matches sur neuf et encore battu par Esch samedi (87-79), Dudelange a choisi de tout changer en se séparant des deux Américains Dikembe Dixson et Quintin Dove.

Le club 12 fois champion du Luxembourg a immédiatement annoncé leurs remplaçants: il s'agit de Devin Gilligan et Terrence Thompson. Gilligan (28 ans, 1,98 m) est un intérieur expérimenté qui a évolué en Norvège, en Suède et au Canada, tandis que Thompson (27 ans, 2,01 m) est passé par la Géorgie et la Bulgarie.

La reconstruction lancée cet été chez les champions sous les ordres de Denis Toroman pourrait donc prendre plus de temps que prévu, alors que les deux nouveaux venus devraient faire leurs débuts lors des deux journées de LBBL prévues ce week-end, vendredi (20h45) à Steinsel et dimanche (18h) contre Contern.

(tv/L'essentiel)