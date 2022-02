L'incroyable but d'un gardien au Luxembourg

Ce but-là, il s'en souviendra longtemps! Gardien, Maikel Antunes, 24 ans, a davantage l'habitude d'aller chercher le ballon dans son propre but que de faire trembler les filets adverses. Logique, le métier l'impose. Mais dimanche dernier, le gardien du SC Bettembourg, club de deuxième division luxembourgeoise, a pu ressentir l'espace d'un instant la joie d'un attaquant.

Alors que le score était de 1-1 entre Käerjeng et Bettembourg, son long dégagement a rebondi devant la surface de réparation adverse et piégé le gardien d'en face, il est vrai, un peu trop avancé. Résultat des courses: un but pour Antunes et la victoire pour son équipe (2-1).

«Un sentiment inexplicable»

«J’ai voulu dégager, mais quand je vois la balle partir loin, je me dis que le gardien est loin du but et que ça pourrait rentrer. La balle a rebondi juste devant lui. Avec le sol glissant, elle est partie au-dessus de lui et elle est rentrée», décrit-il à «L'essentiel».

Son état d'esprit à ce moment-là? «Un sentiment inexplicable et des frissons», confie-t-il. «C'est mon premier but, mais surtout j'offre la victoire au club. À la mi-temps, le coach nous avait dit de frapper pour profiter du vent, mais il s'adressait aux attaquants, pas au gardien», ironise-t-il. Pour autant, pas question d'accabler le gardien adverse: «Ça peut arriver à n’importe qui. Je le respecte énormément et je lui souhaite le meilleur».

Le malheureux gardien pourra toujours se rassurer en observant le classement. L'UN Käerjeng 97 est en effet leader de Promotion d'honneur avec trois points d'avance sur Mondercange et 10 sur le troisième, Rumelange. Bettembourg est huitième.

(th/yb/L'essentiel)