Christine Majerus monte sur le podium à La Panne

Christine Majerus a réalisé une belle performance jeudi. La Luxembourgeoise a terminé troisième des Trois jours de La Panne, en Belgique, derrière la Belge Jolien D'Hoore et l'Australienne Chloe Hosking. À noter que l'épreuve, si elle conserve son nom original, se dispute sous la forme d'une course d'un jour cette année.

«Uune excellente course de la part de notre championne luxembourgeoise, qui a terminé troisième après avoir figuré dans le groupe de tête pendant la majeure partie de la course», a indiqué l'équipe de Christine Majerus, Boels-Doelmans, sur Twitter. Elle a en effet fait partie de l'échappée du jour, avant de subir une crevaison qui l'a obligée à revenir dans le peloton.

«J'avais de bonnes jambes, je suis contente d'apporter un podium à l'équipe surtout dans un sprint avec de très bonnes sprinteuses, a-t-elle indiqué à L'essentiel après la course. J'étais frustrée quand j'ai dû rentrer dans le peloton, je ne sais pas ce que cela aurait pu donner si j'étais restée dans le peloton. Mais un podium en World Tour est un très bon résultat». Christine Majerus doit participer à Gand-Wevelgem dimanche et le Tour des Flandres le dimanche suivant.

And here it confirmation of the top ten. An excellent race by our Luxembourg champion, taking third after having been in the lead group through most of the race. pic.twitter.com/Iz9wlHxcrw