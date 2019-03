«J'ai pris un risque pour tenter d'aller aux JO»

L'essentiel: Dans quel état d'esprit abordez-vous ces championnats d'Europe?

Jenny Warling: Je suis contente d'être revenue. Après ma blessure au genou (rupture des ligaments croisés fin août 2018), j'aurais en principe dû attendre deux mois de plus. Il y a un risque, mais pour tenter d'aller aux JO l'an prochain, j'ai choisi de le prendre. C'est une course contre la montre.

Quel sera votre objectif?

Aller le plus loin possible. L'Euro apporte des points pour les JO. Les trois premiers iront aux Jeux européens qui compteront aussi. Je me sens relâchée. Je n'ai rien à perdre.

Comment s'est passé votre retour début mars?

J'ai repris au K1 de Salzbourg. J'ai perdu face à une Bulgare médaillée de bronze aux Mondiaux. Mais les sensations étaient bonnes. Et je n'ai pas pris trop de risques.

L'Euro est une compétition spéciale pour vous...

J'y ai souvent bien réussi. J'ai terminé 2e en 2014, 3e en 2015 mais aussi 5e en 2012 et 2016 et au 2e tour l'an passé. Alors oui j'aime bien cette compétition.

Avec Allison Berna, Patrick Marques, Kimberly Nelting et Laura Zantis vous serez bien entourée...

C'est très bien d'avoir ainsi une équipe luxembourgeoise. Ça aide d'être ensemble et c'est important pour moi.

Les tensions dans les instances du karaté luxembourgeois vous impactent-elles?

Indirectement. Par exemple ici nous avons connu la sélection assez tard. Mais nous veillons à rester en dehors de cela. Nous n'avons aucun souci entre nous, quels que soient nos clubs. Il est juste dommage qu'il n'y ait pas d'union sacrée autour des sportifs.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)