Record national pour Charles Grethen

Il n'avait plus couru sur piste depuis l'été 2019 en raison d'une longue blessure et des compétitions annulées, mais Charles Grethen a marqué le coup pour son retour à la compétition. Le Luxembourgeois a profité du meeting de Liévin, dans le Nord de la France, pour battre son propre record du 1500m en salle. Il améliore la marque de 63 centièmes et la porte à 3’42’’64. Le précédent record avait été établi en février 2019.

Cette performance permet à Grethen de réaliser les minima pour les championnats d'Europe indoor, qui auront lieu du 5 au 7 mars à Torun, en Pologne.

(Tom Vergez/L'essentiel)