Soren Nissen et Christine Majerus sacrés

Luxembourgeois depuis décembre 2017, le coureur d'origine danoise Sören Nissen a remporté samedi à Kayl son mano a mano avec Félix Schreiber pour la victoire lors des championnats du Luxembourg de cyclo-cross mais les deux hommes repartent avec un maillot de champion. Élites pour Nissen, espoir pour Schreiber. Gusty Bausch finit troisième et deuxième chez les élites.

Les résultats



Élites messieurs

1. Soren Nissen (Diekirch)

2. Gusty Bausch (Brouch)

3. Vincent Dias Dos Santos (Tétange)



Espoirs

1. Felix Schreiber (Tooltime Preizerdaul)

2. Misch Leyder (Diekirch)

3. Ken Conter (Tétange)



Juniors

1. Nicolas Kess (LC Kayl)



Dames

1. Christine Majerus (Saf Zeisseng)

2. Nathalie Lamborelle (Schifflange)

3. Elise Maes (Tétange)



Espoirs

1. Edie-Antonia Rees (Saf Zeisseng)







Chez les dames, Christine Majerus (Saf Zeisseng/Boels Dolmans) n'a pas fait de détail pour empocher son neuvième titre national de rang en cyclo-cross. Si elle ne court pas après les records et les statistiques, la 7e des Mondiaux 2017 a fait le boulot. Partie à l'avant dès le début de la course, elle a fait cavalier seul tout au long des cinq tours. Pour terminer très largement devant Nathalie Lamborelle, Edie Antonia Rees (meilleure espoir) et Elise Maes.

«Je ne me suis pas forcément fait plaisir aujourd'hui avec des conditions exécrables et une boue très collante. Ce que je retiendrai, c'est cette victoire», a indiqué à l'arrivée la nouvelle championne nationale. Plus tôt, dans les catégories de jeunes, Philippe Reuter (Tooltime) et Marie Schreiber (Atertdaul) ont été titrés en débutants et Nicolas Kess (LC Kayl) en juniors. En Masters, Jérôme Junker (VU Esch) a été sacré.

(Nicolas Martin/L'essentiel)