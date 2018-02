Berchem affrontera l'AEK Athènes en quarts

Qualifié pour les quarts de finale de la Challenge Cup, la troisième Coupe d'Europe, après sa victoire au tour précédent face aux Ukrainiens de Zaporojie, le HC Berchem a hérité d'un tirage à première vue plutôt favorable en héritant de l'AEK Athènes.

Parmi les équipes encore en lice, il semble en tout cas que les Luxembourgeois auraient pu tomber sur pire que les actuel 5es du championnat de Grèce. «C'est un bon tirage pour nous. C'est mieux que les Roumains de Turda ou les Russes de Krasnodar ou du Dynamo Victor. Nous allons nous renseigner, notamment auprès de notre joueur grec Christo Tsatso. Mais je pense que l'équipe de l'AEK n'est pas beaucoup meilleure que la notre. La qualification ne semble pas impossible», a réagi l'entraîneur berchemois, André Gulbicki.

Les matches allers des quarts auront lieu les 24-25 mars et les matches retours le week-end suivant. Berchem devrait recevoir au retour.

Le tirage des demies a été opéré dans le même temps. Le vainqueur du duel entre Berchem et Athènes défiera pour une place en finale fin avril celui du quart de finale entre les Russes du Dynamo-Victor et les Portugais de l'AM Madeira.

Le tableau des quarts de finale:

Men's Challenge Cup 2017/18 Quarter-final and Semi-finals Draw:

Winner of QF Match 1 vs Winner of QF 3

Winner of QF Match 4 vs Winner of QF 2 pic.twitter.com/NFCWytsBub