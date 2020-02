Le Handball Esch garde la Coupe de Luxembourg

À couteaux tirés. Le Handball Esch et Berchem se sont livré un gros combat, samedi soir devant plus de 1 500 spectateurs à La Coque. Et ce sont les Eschois, à l'expérience, qui en sont sortis vainqueurs (26-34). Ils s'offrent ainsi leur 7e Coupe de Luxembourg depuis 2002 et restent en course pour un second doublé Coupe-championnat de suite après celui de 2019.

Un Allemagne-Portugal au Luxembourg



Pour son 75e anniversaire, la Fédération Luxembourgeoise de handball a annoncé samedi soir qu'elle proposera, en novembre 2021, un match de gala entre un cador du handball mondial, l'Allemagne, et l'une des nations montantes de ce sport, le Portugal. Ce dernier avait notamment battu la France à l'Euro 2020.

Curiosité, l'entraîneur Eschois André Gulbicki fait main basse sur sa 3e Coupe de suite après ses succès avec... Berchem en 2018 et Esch l'an passé. Dès l'entame, les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Et il a fallu attendre la 16e minute pour qu'un premier écart de deux buts soit fait à l'avantage de Berchem en supériorité numérique suite à l'exclusion temporaire de Rastoder (10-8).

«Remontada»

Mais Esch, grâce notamment aux exploits de son gardien Petros Boukovinas, restait dans le match. Le pivot Moritz Barkow (8 buts) créait des brèches aux abords de la zone et les coups de canon de l'arrière eschois Martin Petiot (5 buts) répondaient à ceux du Berchemois Ariel Pietrasik (6 buts). Les deux équipes rentraient aux vestiaires à 15-15.

Après la pause les coéquipiers de Raphaël Guden serraient les rangs en défense et accéléraient pour faire le trou (20-17, 38e) forçant le coach Eschois André Gulbicki à demander un temps mort. Efficace puisque dans la foulée, son équipe amorçait la remontada. Les coéquipiers de Moritz Barkow infligeaient un 1-8 aux hommes d'Alexandre Scheubel en douze minutes (21-25, 50e). À l'image de Ben Brittner, exclu deux minutes, Berchem emoussé s'était crispé tandis qu'Esch faisait parler son expérience et son énorme profondeur de banc avec l'apport de Sacha Pulli et Martin Muller.

La fin de match marquée par les arrêts de Boukovinas et les buts de Martin Muller virait à la correction. Elle donnait un large avantage à Esch et un score sans doute trop sévère pour Berchem (26-34).

Réactions Martin Muller (Handball Esch) : «Notre expérience nous a permis de ne pas nous affoler en étant menés de trois buts mais c'est surtout sur notre capacité de rotation et d'apporter de la fraicheur depuis le banc qu'on remporte cette finale. Berchem est une très belle équipe qui a joué de manière très disciplinée. Gagner un nouveau trophée est toujours important et maintenant on va travailler pour essayer de réaliser un double doublé Coupe-championnat. »

Léon Biel (Berchem) : «On a fait un match de fous pendant 45-50 minutes. Après ça a été plys compliqué. Ils ont bien joué et ont eu plus de solutions dans leurs changements. Nous sommes encore une équipe jeune. On s'est fatigués et on a commis des fautes techniques. On perd sur un score qui ne représente pas le match. »

Sacha Pulli (Handball Esch) : «La finale a été très serrée et aujourd'hui on n'était pas meilleurs que Berchem de huit buts. Berchem est une équipe jeune qui va progresser et, comme nous, après avoir perdu leurs premières finales ils en gagneront».

(L'essentiel/Nicolas Martin)