Dudelange privé de victoire à la dernière seconde

Dudelange a failli réussir un nouvel exploit ce jeudi soir à Qarabag en Ligue Europa. Déjà victorieux de l'APOEL (3-4) lors de la première journée, le F91 a mené au score face aux Azéris, grâce à un but de Bougrine en deuxième période, avant de concéder l'égalisation dans le temps additionnel.

«Plus forts que Qarabag ce soir»



Bertrand Crasson, entraîneur du F91: «Ça fait partie des moments douloureux du football. Mais on a quand même vu une performance solide de l’équipe, on a été plus forts que Qarabag ce soir. La prestation et le résultat font qu’on est heureux ce soir. Si on nous avait dit qu’on prendrait un point ici on aurait signé. Concernant l’arbitrage, on a des raisons d’être frustrés, on sait qu’on est un petit dans cette compétition. On peut partir en vacances l’esprit heureux».

Le début de rencontre a été l’avantage de Qarabag qui s’est procuré la première occasion mais la frappe de Zoubir s’envolait (3e). Les Azeris ont contrôlé le cuir dans la première demi-heure sans parvenir à se montrer dangereux. En face, Dudelange a cherché à se projeter rapidement à la récupération. Le F91 aurait même pu ouvrir le score lorsqu’après une interception de Lesquoy, Bernier trouvait Bettaieb dans la surface qui buttait sur un Magomedalyev bien sorti dans ses pieds (36e).

Une possible position de hors-jeu

Lehit Zeghdane, l’adjoint de Bertrand Crasson suspendu pour ce match, a vu de son banc la seconde période débuter par un coup de théâtre et l’exclusion de Garayev (48e) pour un second carton jaune. En supériorité numérique, Dudelange a multiplié les assauts sur le but adverse jusqu’à faire craquer la défense azéri. Sur un service de Stolz, un peu dévié, Sabir Bougrine croisait bien sa frappe (1-0, 63e). À 10, les Azéris tentaient de revenir dans la partie mais la frappe de Jaime plein centre était bien repoussée par Joubert (79e).

Les Luxembourgeois pliaient et finissaient par rompre dans une fin de match tendue. Magaye Gueye, esseulé au deuxième poteau et peut-être en position de hors-jeu, marquait à bout portant dans les arrêts de jeu. Le F91 termine sa campagne européenne avec 4 points, à la dernière place du groupe A.

⏱️Fin du match - Après un bon début de deuxième mi-temps, le F91 a craqué dans les dernières minutes et concède le nul face à Qarabag. pic.twitter.com/8xvZMqPknE — F91 Diddeleng (@F91Diddeleng) December 12, 2019

Parmi les principaux résultats de la soirée, Arsenal s'est fait peur mais a assuré sa qualification en obtenant le nul chez les Belges du Standard Liège (2-2). Malgré sa défaite à domicile face à Guimaraes (2-3), Francfort est lui aussi qualifié pour le tour suivant. Mönchengladbach est de son côté éliminé suite à sa défaite à domicile contre Basaksehir (1-2).

Les qualifiés pour les 16es de finale:

La Gantoise (BEL), Wolfsburg (GER), Porto (POR), Glasgow Rangers (SCO), Espanyol Barcelone (ESP), Ludogorets (BUL), Basaksehir (TUR), AS Rome (ITA), Manchester United (ENG), AZ Alkmaar (NED), Sporting Braga (POR), Wolverhampton (ENG), Malmö (SWE), Copenhague (DEN), Arsenal (ENG), Eintracht Francfort (GER), Celtic (SCO), CFR Cluj (ROU), Linz (AUT), Sporting Portugal (POR), Bâle (SWI), Getafe (ESP), Séville (ESP), APOEL Nicosie (CYP) - Reversés de la Ligue des champions: Club Bruges (BEL), Olympiakos (GRE), Shakhtar Donetsk (UKR), Bayer Leverkusen (GER), RB Salzbourg (AUT), Inter Milan (ITA), Benfica (POR), Ajax Amsterdam (NED)

