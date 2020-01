Grégoire Munster dans le rythme au Monte-​​Carlo

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) a terminé en tête, samedi soir, la troisième et avant dernière journée du rallye Monte-Carlo. Après 12 spéciales et quatre restant à disputer dimanche, il devance le Français Sébastien Ogier (Toyota) et le Belge Thierry Neuville (Hyundai). Grosse bagarre en perspective. Derrière, le pilote Luxembourgeois Grégoire Munster (Skoda Fabia R5), qui dispute à 21 ans son second rallye Monte Carlo, se défend bien.

Il pointe ainsi, après douze spéciales, à la 15e place du classement général sur 78 pilotes encore en course. Dans la classe R2, il est 7e et même 5e en catégorie WRC3 qui réunit les voitures de type R5 des teams privés. Et le pilote, dont la mère vit à Doncols, et son copilote belge Louis Louka, ont même signé lors de la 12e spéciale, comme sur la 6e vendredi, le meilleur chrono des WRC3.

«Faire mieux aurait été compliqué»

Contraint à l'abandon l'an passé au Monte Carlo et en Finlande, le futur pilote de Hyundai dans le championnat belge cette année espère boucler, ce dimanche, sa première manche en championnat du monde WRC.

«Nous sommes très contents de notre journée. Nous sommes déjà arrivés plus loin que l'année passée, en plus avec un tempo plus élevé. Faire beaucoup mieux pour notre 2e participation au Monte-Carlo aurait été compliqué», a-t-il souligné samedi soir.

(L'essentiel/Nicolas Martin)