Les féminines du T71 tournent à plein régime

Menées de treize points à la pause (39-26), les Dudelangeoises sont décidément épatantes. Elles ont renversé Grengewald, samedi (59-66) pour poursuivre leur sans-faute en Total League et conserver quatre longueurs d'avance en tête sur l'Amicale Steinsel. Un parcours aussi impeccable «qu'improbable», de l'aveu du président du T71, Marcel Wagener.

«En ayant perdu Michèle Orban, Mandy Geniets (Montpellier) et Pascale Hut (devenue coach assistant), nous nous attendions à jouer la sixième place. C'est inespéré». D'autant qu'avec Catherine Mreches, Svenia Nürenberg, Delia Sak, toutes âgées de 18 ans, et les Américaines Jessica Lindstrom (22 ans) et Shalonda Winton (27 ans), Dudelange aligne un très jeune cinq majeur.

Mais ça marche. Bonne pioche de l'été, Lindstrom tourne à 21 points et 16 rebonds de moyenne par match. Jeune lui aussi, le coach Thierry Kremer (32 ans) est «à l'aise avec ce groupe», insiste Marcel Wagener, ravi que son club ait offert, il y a deux saisons déjà, sa confiance et de l'expérience à de très jeunes joueuses. Avec 30 points, le T71 est ainsi presque en demi-finales et peut revoir ses ambitions à la hausse. Seul point noir, le faux pas d'entrée en Coupe... face à Grengewald.

(Nicolas Martin/L'essentiel)