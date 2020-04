«En simulateur, je transpire plus que sur circuit»

«L'essentiel»: Comment vivez-vous le confinement?

Dylan Pereira: Je dois me tenir en forme. Quand ça reprendra, en principe pas avant juillet, il faudra être prêt. Je travaille avec mes préparateurs physique et mental. L'après-midi, je fais du simulateur trois à cinq heures par jour.



Vous l'avez à la maison?

J'en ai acheté un l'an passé. Je savais que c'était une bonne idée, mais pas à ce point! Il est dans ma chambre. On en trouve entre 100 euros et un million. Pour quelque chose de compétitif, il faut compter environ 6 000 euros.



Comment fonctionne-t-il?

J'ai quatre moniteurs, trois pour la perspective, un pour les temps. Un baquet, des pédales... Je règle la pression du frein, la force sur le volant, au plus proche de la vraie voiture.



Et côté sensations?

C'est très différent, mais pas moins fatigant. Il faut être encore plus concentré car on n'a pas de sensation de vitesse, on ne sent pas si ça glisse. On réalise tout avec les yeux et les mains. C'est physique, je transpire plus qu'en voiture.



Un bon pilote est-il forcément bon sur simulateur?

Pas forcément. Michael Ammermüller a gagné les trois dernières SuperCup et en ouverture du championnat virtuel organisé en raison du virus, il était 3" derrière nous. Après deux courses je suis 3e. Même Charles Leclerc a dû travailler avec des ingénieurs pour gagner en F1 virtuelle.



Une star du e-sport brillerait-elle sur circuit?

Il est plus facile de passer du circuit au virtuel que l'inverse. Sur simulateur, si tu as un accident tu continues, sur circuit, tu le paies, cela change tout.



Le virtuel rapporte-t-il?

Le gagnant du championnat (huit courses) aura 2 500 euros. Ce n'est pas énorme. Mais cela peut ouvrir des opportunités. Et je ne gaspille pas l'argent de mes sponsors, je le garde pour la suite.

(L'essentiel)