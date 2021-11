Munster va rouler en championnat du monde

C'est la récompense qu'il attendait pour ses belles performances dans le championnat de Belgique. Le pilote luxembourgeois Grégoire Munster va participer à la dernière manche du championnat du monde WRC, le Rallye de Monza, du 18 au 21 novembre. Il participera au volant d'une Hyundai dans la catégorie WRC 3, où il avait déjà couru à plusieurs reprises, ces dernières années.

Munster et son copilote belge Louis Louka pourront d'abord se familiariser avec la voiture, samedi et dimanche, sur le Rallye Monts et Coteaux en France, dans la région de Lyon.

À une épreuve de la fin de la saison, ils sont encore en course pour le titre de champion de Belgique. Avec deux victoires cette saison, Grégoire Munster est notamment devenu à 22 ans et 9 mois le plus jeune vainqueur de l'histoire, dans le championnat de Belgique des rallyes.

(tv/L'essentiel)