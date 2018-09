Jungels sur le podium du Tour de Grande-​​Bretagne

L'équipe Quick-Step du Luxembourgeois Bob Jungels et du Français Julian Alaphilippe a pris ce jeudi la deuxième place de la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne, un contre la montre par équipes de 14 km entre Cockermouth et Whinlatter Pass.

Elle n'a été devancée que de 16" par la formation LottoNL-Jumbo du Slovène Primoz Roglic qui s'empare de la tête du classement général, détenue jusque-là par le Néo-zélandais Patrick Bevin (BMC). Alors que l'épreuve se terminera dimanche à Londres, Jungels grimpe à la 3e place du général à 16" de Roglic et 6" de son coéquipier français Alaphilippe, deuxième.

#OVOToB ???????? The stage 5 TTT causes a shake up to the overall standings. Stage 2 winner @cammeyercyclist slips down to 10th overall, but with a hilltop finish tomorrow a lot can still change. pic.twitter.com/jd52nMRVnC