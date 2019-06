Jungels vainqueur de son duel avec Geniets

Kevin Geniets et Bob Jungels se sont livrés dimanche une grosse bagarre sous une chaleur assommante, lors des championnats du Luxembourg, à Soleuvre. Sur un parcours de 155 km (un tour de moins que prévu en raison de la chaleur), les spectateurs, massés à l'ombre des arbres le long du parcours vallonné, ont assisté à une course par élimination.

Pas en condition pour aborder ces championnats, Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) a été l'un des premiers à jeter l'éponge. À une quarantaine de kilomètres du but, l'amateur Tim Diederich était le dernier à tenir la roue du quadruple champion en titre Bob Jungels (Deuceuninck-Quickstep), de retour à la compétition un mois après le Giro, et de l'espoir Kevin Geniets (Groupama-FDJ), très en vue sur le dernier Tour se Suisse.

«Content de porter le maillot une année de plus»

À l'entame du dernier tour de 20 km, le duo avait lâché Diederich, qui a finalement terminé quatrième derrière Pit Leyder, tandis que le groupe de Tom Wirtgen était déjà loin derrière. Et c'est finalement Bob Jungels qui a décroché un cinquième sacre de rang dans la course en ligne et un nouveau doublé chrono championnat. Kevin Geniets a terminé à une minute.

«La météo était difficile, on n'est pas vraiment habitués au Luxembourg. Surtout que l'on a roulé aux heures les plus chaudes de la journée», a réagi le vainqueur après la course. Il s'est dit «content de porter le maillot de champion du Luxembourg une année de plus», surtout dans une «période un peu difficile», après son Giro décevant. Il a rendu hommage à Kevin Geniets, «qui était super fort». Jungels a expliqué avoir fait la différence «grâce à [ses] qualités de rouleur». De son côté, Geniets s'est dit «content de cette deuxième place»: «c'était dur dès le début, j'ai vu que Bob Jungels était le plus fort, il a mérité son titre».

(Nicolas Martin/L'essentiel)