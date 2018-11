Les futures étoiles de l'escrime sont à La Coque

Avec des touches si rapides qu'un œil non averti peine à les distinguer, des attaques et des parades d'une précision millimétrée, l'escrime a un public fidèle mais ne parvient pas toujours à l'élargir. En accueillant des manches de Coupe du monde juniors pour la 18e fois chez les hommes (Challenge Emile-Gretsch) et la seconde chez les femmes (Challenge Colette-Flesch), la Fédération luxembourgeoise d'escrime (FLE) compte faire tomber des barrières samedi et dimanche à La Coque (dès 8h30).

Avec en vedettes certains des meilleurs jeunes épéistes mondiaux dont les Italiens Davide de Veroli, n°2 mondial et Allessandra Bozza, n°3! Une concurrence énorme pour les Luxembourgeois. Ils seront cinq parmi les 350 engagés: Francesco Ramazzotti, Daniel Poulain, Niklas Prinz ainsi que Philipp et Anna Zens, frères et sœur vivant à Merzig, en Allemagne, mais qui ont choisi de représenter le Luxembourg, le pays de leur père.

Ils s'entraînent dans les deux pays (Cercle Escrime Sud et Wadern) et ont accru leurs chances d'être retenus pour des tournois internationaux. Même s'ils figuraient parmi les meilleurs en Allemagne. Philipp Zens était ainsi dans le top 10 cadets et Anna championne nationale minimes. À 17 ans, Philipp voudra «faire mieux que l'an passé en franchissant les poules». Encore cadette, Anna, 15 ans, espère avant tout y engranger de l'expérience.

(L'essentiel/Nicolas Martin)