La cabane du stade était «prévue dès le début»

Grosse erreur des architectes et des commanditaires ou construction parfaitement réfléchie? La «cabane» en bois du speaker, qui fait jaser depuis le week-end dernier, tant son «design» et son emplacement contrastent avec la modernité du nouveau stade national actuellement en construction à Gasperich, aurait été planifiée de la sorte et exactement à cet emplacement. C'est en tout cas ce qu’affirme la Fédération luxembourgeoise de football.

«Cette cabine était prévue dès le début dans les plans» nous a confiés, mardi soir en marge du match Luxembourg-Serbie, Paul Philipp. «Bien sur, elle ne restera pas ainsi, elle sera habillée pour se fondre parfaitement dans le décor de ce stade moderne», ajoute le président de la FLF. Le patron du football luxembourgeois précise aussi que cette cabine (ou cabane, c’est selon), «servira à la fois pour le speaker du stade et pour le responsable de la police. Elle est justement à cet endroit (NDLR: dans l'un des angles) car la police a demandé à avoir une vue complète du stade ainsi que des tribunes. Et c’était le meilleur endroit».

Fin des longues files pour obtenir des billets

Joel Wolff, le secrétaire général, confirme… à moitié. «Ce n’était pas prévu au tout début du projet, explique-il de son côté. Mais par la suite, la police a rapidement demandé à ce que cette cabine soit à cet emplacement. Je dois dire que la commune a fait du très bon travail et a suivi nos conseils, ainsi que les directives de l’UEFA». La fin des travaux de ce stade à 80 millions d’euros, pour 9 000 places, est prévue pour mai 2020.

Mais avant d’effectuer son inauguration lors d’un match international, il faudra faire des tests, «un sans et un avec spectateurs. Il y a des éléments comme la billetterie automatique qu’il faut tester», ajoute le dirigeant. Pour les gros matchs, il en sera donc fini des longues files au siège de la Fédération pour obtenir des billets. «Les places seront commandées sur le site officiel de la Fédération et il n’y aura plus que des e-billets», raconte Joel Wolff.

Douze stands de restauration sont prévus dans le stade. Mais aucune boutique officielle pour y acheter des maillots ou autres produits dérivés des Lions rouges. «Des stands itinérants pourraient être installés aux abords du stade», improvise alors le secrétaire général. Tout est donc prévu...

(L'essentiel/Philippe Di Filippo)