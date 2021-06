Une finale qui ferme une saison à rebondissements

Dudelange et Esch se disputent, à partir de ce mardi soir (20h), la finale de la Total League, au meilleur des trois matches et en public. Un scénario difficile à prévoir au moment où la saison a repris fin février après près de quatre mois d'interruption totale à cause des restrictions sanitaires. Les Eschois, qui visent un premier titre sur le parquet après celui obtenu l'an dernier après l'arrêt des compétitions, arrivent sur la lancée d'une demi-finale gagnée en trois manches face à Etzella et renforcés par l'international luxembourgeois Ben Kovac, qui en a fini avec sa saison aux Pays-Bas.

En face, cette finale est la conclusion rêvée pour les emblématiques Tom Schumacher et Frank Muller, ainsi que pour l'entraîneur Ken Diederich, qui ne seront plus là à la rentrée. «C'est parfait de jouer encore une finale ensemble, sourit Diederich. On n'était pas favoris, mais c'est une très belle fin. Et avec le titre, ce serait encore plus beau». Ce choc final entre le 3e et le 4e de la saison régulière promet d'être indécis, même si le T71 a remporté les deux confrontations cette saison. «C'est du 50/50», assure Ken Diederich.

(L'essentiel/Tom Vergez)