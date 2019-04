Le Luxembourg arrache son maintien

Une leçon de réalisme. Voilà ce qu'a donné samedi le XV du Luxembourg à la Moldavie dans la Conférence 1 Nord du championnat d'Europe (23-10).

Devant un millier de spectateurs au stade Josy-Barthel dont le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, les hommes de Jonathan Flynn ont validé leur maintien au quatrième échelon européen. Un essai dans les derniers instants d'Adrien Timmermans, la veille de ses 30 ans, a privé les Moldaves du bonus défensif et mis fin au suspense pour la relégation avant même le dernier match en Hongrie.

Le stade Josy-Barthel (enfin surtout la tribune couverte ) célèbre l'essai d'Adrien Timmermans qui assure le maintien du @LuxembourgRugby en Conférence 1 Nord, 4e division européenne ???????? @rugby_europe #missionaccomplie #1200spectateurs pic.twitter.com/ljTWQrA5BJ — Nicolas Martin (@ncs_martin) 13. April 2019

«C'est un énorme soulagement, le groupe le mérite. On perd d'un point contre la Suède de huit points contre l'Ukraine. On voulait vraiment se maintenir», soulignait Jean-Baptiste Vert. «Fallait être des chiens à se jeter dans les jambes pendant 80 minutes. C'est ce qu'on a fait». Sans tenir le ballon, mais en affichant une grosse solidarité face aux assauts de puissants adversaires et un épatant réalisme offensif, à l'image de de William Browne à 100% au pied, le Luxembourg s'est parfaitement tiré du piège moldave. Mis d'entrée sous pression, les Luxembourgeois tenaient le choc et prenaient même l'avantage, au pied...

Un drop de Maxime Dozin leur permettait d'ouvrir le score (3-0, 11e) puis une pénalité de William Browne d'accroître l'avantage du XV grand-ducal (6-0, 22e). Efficaces, les hommes de Jonathan Flynn finissaient toutefois par reculer. Et Pahom inscrivait le premier essai moldave (6-5, 35e).

Il ne fallait pas être resté trop longtemps à la buvette à la mi-temps car dès la reprise les Luxembourgeois, opportunistes, profitaient d'une erreur moldave à la réception d'une chandelle et Jean-Baptiste Vert filait aplatir avant que Browne ne convertisse (16-5, 42e). La Moldavie pensait au moins repartir avec le bonus défensif grâce à un essai d'Andrei Romanov (16-10, 58e). Mais Timmermans (23-10, 80e) s'est offert son cadeau d'anniversaire. «J'avais eu peu de ballons jusque-là. J'en espérais un et c'est passé. C'est un essai collectif. On va pouvoir fêter ça».

(Nicolas Martin/L'essentiel)