Quand les enfants lancent un défi... à leurs papas

Ce week-end, les choses sérieuses commencent pour les skieurs luxembourgeois engagés sur le championnat national, organisé en Suisse. Tous s’élanceront sur le slalom géant ce samedi et le slalom spécial dimanche. Pour certains, il y a même une course dans la course. Jérôme Vennin, 44 ans, prendra le même départ que son fils Enzo, 9 ans. «C’est la première fois pour nous deux», confie le Français résident au Luxembourg. Père et fils sont licenciés à la Fédération luxembourgeoise de ski depuis 2017. Si Enzo a déjà à son actif quelques compétitions «dans les Vosges et à Amnéville», c’est une première pour Jérôme: «Adelboden, c’est LA réunion du ski luxembourgeois, tout le monde en parle».

Pour Olivier Laidebeur, Luxembourgeois de 43 ans, ce n’est pas le premier championnat national mais cette fois, l’honneur parental repose sur ses seules épaules puisque madame s’est lourdement blessée au genoux. Face à lui, Halina, 13 ans, et Katrina, 10 ans. «Elles vont plus vite que moi», confie le papa admiratif. Pour eux le ski, c’est une affaire de famille. «Les vacances, c’est souvent au ski», glisse Olivier qui, pour suivre ses filles, s’est également licencié à la Fédération. Chez les Laidebeur, s’élancer ensemble sur les pistes d’Adelboden, dans un cadre officiel, c’est «d’abord un défi sportif, pour faire une vraie course et progresser».

Un air de compétition qui souffle aussi dans la famille Waclawek. «C’est une compétition entre nous», lance dans un sourire Florian, 50 ans, le papa. Félix et Oskar, 13 et 11 ans, acquiescent. «Ils essayent de me battre mais j’ai encore un peu de marge, on verra», poursuit Florian. Il faut dire qu’il y a 20 ans tout juste, il participait pour l’Autriche à un... slalom géant de Coupe du monde. Les rejetons, qui s’élanceront juste avant lui en haut de la piste, n’ont qu’à bien se tenir pour ce championnat luxembourgeois 2019.

Les skieurs luxembourgeois avaient commencé à faire connaissance avec la piste lors des entraînements de vendredi.

(De notre envoyé spécial à Adelboden, Nicolas Chauty)