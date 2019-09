Le but de Perlé a dépassé les 20 millions de vues

Tombé il y a un peu plus d'un an lors d'un match de Coupe de Luxembourg entre le FC Perlé et le FC Avenir Beggen, le but de Stéphane Muller est actuellement toujours en course pour le plus beau but de l'année. Une récompense qui sera d'ailleurs remise ce vendredi soir par la Fédération luxembourgeoise de football (FLF). Filmée le 9 septembre 2018 et diffusée sur la page Facebook Missioun Grottekick, cette superbe frappe en pleine lucarne d'un joueur belge de Perlé n'a certainement pas fini de faire parler d'elle.

«Si l'on cumule le nombre de vues à travers le monde, cette séquence a été vue plus de 20 millions de fois», nous a indiqué, ce jeudi, Lucas Tommasi, un des responsables de la page Facebook Missioun Grottekick. «Elle est partie en Allemagne et on a retrouvé sa trace en Turquie et même en Asie». Véritable consécration pour cette séquence tournée dans l'ouest du Luxembourg, elle a même été reprise par la plateforme anglaise SPORTbible qui compte plus de 11 millions d'abonnés sur Facebook.

Sur les traces du combat entre le rat et le chat

Cerise sur le gâteau, SPORTbible a même demandé à Clarence Seedorf, ancien international Néerlandais aux 87 sélections, de commenter cet improbable but. «C'est une frappe surprenante. Dans le style de Clarence Seedorf», s'est amusé l'ex-joueur du Real Madrid et de l'AC Milan. «Oui, il m'a copié. C'est un énorme shoot de 40 mètres. Boom! Cela me rappelle un de mes buts contre la Juventus lorsque je jouais à l'Inter Milan».

Avec plus de 20 millions de vues sur Internet, le but de Stéphane Muller du FC Perlé est à coup sûr une des séquences tournées au Luxembourg les plus visionnées sur la Toile. À notre connaissance, seul le fameux combat entre un chat et un rat tourné à Esch-sur-Alzette par Claude Alff, début novembre 2018, a fait mieux. En janvier 2019, cette séquence insolite avait été visionnée plus de 31 millions de fois.

