Kockelscheuer restera un tournoi de haute volée

Présente à Miami pour une réunion avec la WTA, l'instance dirigeante du tennis pro féminin, la directrice du BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Danielle Maas, rentrera plutôt rassurée vendredi. Car si une réforme en profondeur du calendrier aura lieu en 2019, le tournoi de Kockelscheuer devrait en sortir gagnant.

Ainsi, l'épreuve se jouera dès lors soit en septembre, soit à la date actuelle d'octobre. «Nous voulions surtout éviter février et des problèmes liés aux vacances et à la salle», expliquait Danielle Maas. La date définitive sera connue au plus tard à Wimbledon en juillet. Autre bonne nouvelle, le Masters féminin devrait être repoussé d'une semaine. Cela permettra au tournoi grand-ducal, même s'il demeure en octobre, de retrouver une finale le dimanche au lieu du samedi. Et de pouvoir attirer les meilleures.

Mais une autre décision majeure a été annoncée en Floride. Le tournoi restera dans la catégorie International, la troisième après les Grands Chelems et les Premiums. «Nous sommes très contents car la concurrence, notamment asiatique, est très forte. Nous garderons la WTA TV et le droit d'avoir des top joueuses», précise Danielle Maas. Mais cela impliquera des efforts. Le prize money de 250 000 dollars pourrait augmenter de 14% à 20% et les primes d'engagement des stars devraient exploser. «Nous y travaillons», lance la directrice d'un tournoi qui alloue déjà un tiers de son budget de 1,3 million d'euros aux joueuses. «Il faut se battre».

