L'aventure européenne s'arrête déjà pour le Swift

«Il y avait la place pour se qualifier», a regretté Tom Schnell, «mais malheureusement, on ne l'a pas saisie. On ne doit s'en prendre qu'à nous-mêmes, car on prend un but sur une phase où on n'est pas mis sous pression, et on veut jouer vite.«Nous devons être fâchés contre nous-mêmes. Bon, cela ne fait pas longtemps que l'on joue ensemble, il y a pas mal de nouveaux joueurs, et le coach lui aussi est nouveau. Mais c'est clair qu sur cette base, on peut construire quelque chose».