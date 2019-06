Deceuninck-​​Quick Step avec Alaphilippe au Tour

Deceuninck-Quick Step pour le Tour de France a été annoncé mercredi. L'équipe belge sera emmenée par le Français Julian Alaphilippe, impérial depuis le début de la saison. Il a notamment remporté Milan-San Remo, les Strade Bianche et la Flèches wallonne, ainsi que des étapes sur le Dauphiné, ainsi que sur Tirreno-Adriatico. Pour les sprints, Deceuninck-Quick Step misera sur l'Italien Elia Viviani, qui sera emmené par le Danois Michael Morkov et l'Argentin Maximiliano Richeze.

Pour le classement général, la carte sera l'Espagnol Enric Mas. Enfin, le Danois Kasper Agreen, ainsi que les Belges Yves Lampaert et Dries Devenyns, complètent l'effectif. Le grand absent de la liste est le Wallon Philippe Gilbert. Le dernier vainqueur de Paris-Roubaix n'a pas été convoqué, l'équipe ayant préféré miser sur d'autres cartes. Le Liégeois aura probablement d'autres objectifs d'ici la fin de la saison.

Comme attendu, Bob Jungels, 11e de l'édition 2018, n'a pas non plus été retenu. Le Luxembourgeois a participé à de nombreuses courses classiques au printemps, avant d'enchaîner avec le Giro, terminé à une décevante 33e place. D'où un certain état de fatigue. Il n'y aura donc pas de Luxembourgeois au départ de la Grande Boucle.

Three weeks in July. Crosswinds, tricky finishes, punchy hills, gruelling mountains. And one motivated Wolfpack!

We give you our squad for @LeTour: https://t.co/z5rFo281wr

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/wPFuFCyzo1