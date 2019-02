Ils partent voir leur ami devenu joueur NBA

Ils sont banquiers, enseignant, fonctionnaire ou employé de Cargolux. Et il y a encore trois ans ils étaient coéquipiers ou coach d'Alfonzo McKinnie en Nationale 2 luxembourgeoise. Aujourd'hui, l'Américain de 26 ans adresse ses passes à Curry, Durant et Cousins, avec Golden State, sur les parquets de NBA. Et ils vont profiter des vacances de carnaval pour lui rendre visite.

Les retrouvailles

«Nous avons loué une maison pour une semaine. Nous partons à huit. Sept ont joué avec lui», raconte Christophe Ney, qui a précédé... Steve Kerr parmi les coaches de McKinnie. L'an passé, il était déjà allé le voir à Toronto, où l'Américain a débuté en NBA. «Nous échangeons des messages. Un peu plus ces derniers temps pour préparer le voyage».

Deux matches NBA au menu

McKinnie, qui s'est fait une place dans la rotation des doubles champions NBA en titre (14 minutes, 5 points, 3,6 rebonds de moyenne par match), devrait ouvrir à ses potes luxembourgeois les portes d'un entraînement des Warriors. Et deux matches, face à Sacramento et Houston, la semaine prochaine, sont prévus. «Il nous a demandé de lui ramener son maillot des Pirates», raconte Christophe Ney.

Un gars normal

L'ailier auquel ESPN vient de consacrer un reportage a laissé un sacré souvenir au club. «Il sait d'où il vient. Chez nous, c'était un gars normal. Il avait compris qu'il jouait avec des mecs qui sortaient du boulot, respectait les dirigeants, les jeunes... Ce n'est pas toujours le cas, insiste son ex-coach. On ne lui a pas appris à jouer au basket. Mais il a découvert des choses chez nous. Comme le rôle de leader».

Le Luxembourg évoqué sur ESPN

ESPN s'est également intéressé à Alfonzo McKinnie avec un portrait racontant son parcours (voir vidéo en haut de l'article). Très instructif, le reportage évoque le passage luxembourgeois de l'Américain, en plus de proposer quelques images de ses matches en N2. L'intéressé lui même livre quelques détails sur cette expérience hors du commun. «Le basket au Luxembourg est totalement différent de ce à quoi j'étais habitué. Il n'y avait pas plus de 50 personnes dans les salles». On apprend également que la mère du joueur l'a convaincu de traverser l'Atlantique. «Il m'a dit "Maman, je vais devoir jouer dans des pays près de l'Allemagne. Je lui ai répondu, si c'est là-bas que tu as une offre, vas-y. Tu dois partir du bas pour atteindre les sommets», explique-t-elle. Mission accomplie...

(Nicolas Martin/L'essentiel)