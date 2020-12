Rychlicki repart à la chasse d'un sacre européen

C'était il y a neuf mois. Kamil Rychlicki et son club italien de Civitanova décrochaient leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Un dernier frisson avant l'arrêt brutal et définitif de la compétition à cause de la pandémie de Covid-19.

Depuis, le volley a repris ses droits en Italie, pour le plus grand plaisir du Luxembourgeois. «Ça se passe très bien, je joue tout le temps et on gagne nos matches, détaille Rychlicki qui trouve «difficile de jouer sans spectateurs.» Ce mardi soir, dès 20h30, c'est dans une salle à huis-clos, à Tours, en France, que l'ancien joueur de Strassen retrouvera la Ligue des champions face aux Italiens de Pérouse. «Ce premier match est déjà décisif puisque la victoire finale se jouera entre nous et Pérouse, juge l'ancien joueur de Strassen. Seul l'équipe première du groupe est directement qualifiée même si la deuxième place peut aussi être qualificative.»

Et l'équipe nationale?

Après Pérouse, le Luxembourgeois enchaînera dès mercredi avec un match contre Tours, «une équipe solide que je n'ai pas encore pu voir jouer». Les Turcs d'Izmir, la quatrième équipe de la poule n'a, elle, pas fait le déplacement en raison de plusieurs cas de Covid-19.

Quant à un éventuel retour en équipe du Luxembourg, après avoir raté quelques rassemblements, Rychlicki botte en touche: «L’équipe national ça ne sert à rien d’en parler pour l'instant tant qu'il n’y a pas de rendez-vous internationaux. J'ai disputé tous les tournois quand je l'ai pu et je n'ai jamais annoncé arrêter avec l'équipe national.»

(L'essentiel)