Neuf équipes World-​​Tour au Skoda-​​Tour

Les organisateurs du Skoda-Tour de Luxembourg ont annoncé mercredi les premières équipes qui participeront avec, comme l’an passé, de nombreuses équipes du World Tour, le plus haut niveau du cyclisme mondial. Vainqueur avec Diego Ulissi l’an passé, le team UAE-Emirates sera de retour pour défendre son titre. Trek-Segafredo a aussi confirmé sa présence avec ses deux Luxembourgeois Alex Kirsch et Michel Ries. Wanty-Gobert, Bora-Hansgrohe, Cofidis, AG2R-Citroën, Bahrein-Victorious, Groupama-FDJ et la Deuceninck-Quick-Step seront aussi de la partie. Tout comme la formation Bingoal avec les frères luxembourgeois Luc et Tom Wirtgen.

Après avoir dévoilé son parcours 2021 au mois d’avril, le Skoda-Tour de Luxembourg a aussi précisé les contours de la quatrième et avant dernière étape: un contre-la-montre individuel de 25,4 km dans les rues de Dudelange qui se déroulera le vendredi 17 septembre autour de la 4e plus grande ville du pays. Le départ aura lieu place Jean Fohrmann, avec un premier coureur qui s’élancera à 12 h 50, tandis que l’arrivée se fera à hauteur de l’hôtel de ville. Le tracé de cette quatrième et avant dernière étape devrait jouer un rôle important dans la course au maillot jaune avec la montée « Laangegronn » à mi-parcours.

C’est le grand retour du contre-la-montre au Skoda-Tour qui n’avait plus proposé ce genre d’épreuve en milieu de course depuis 2005 à Bettembourg. À l’époque, le Suisse Fabian Cancellara avait signé le meilleur temps. Entre 2006 et 2019, l’épreuve luxembourgeoise débutait par un prologue dans les rues de Luxembourg.

(Nicolas Grellier / L'essentiel )