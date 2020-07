Le stade de Luxembourg voit le bout du tunnel

Le stade de Luxembourg est officiellement né ce jeudi. Mais il reste du travail pour finir le chantier au mois d’octobre. Et le coronavirus n’a pas arrangé les choses.

On ne va pas se mentir, il faut encore un peu d’imagination pour se représenter l’équipe du Luxembourg de football entrant pour la première fois dans son stade flambant neuf en mars 2021. Des fils électriques qui pendent dans les couloirs, les vestiaires en cours de montage, des portes pas encore arrivées d’Italie, les nombreux espaces pas encore aménagés, des bâches de protection un peu partout, des matériaux en attente… «Des finitions restent à faire», insistait la Bourgmestre de la ville de Luxembourg Lydie Polfer. De grosses finitions qui devraient être terminées en octobre.

Le coronavirus est passé par là, engendrant de nouveaux retards et la visite jeudi du stade national était encore bel et bien celle d’un chantier. Mais la pelouse verte, les écrans géants, les sièges aux couleurs du pays permettaient de se projeter. D’autant que désormais, l’enceinte qui accueillera du football et du rugby a un nom: «le stade de Luxembourg», a annoncé Lydie Polfer. De quoi contenter tout le monde… et ne fâcher personne.

«Un rêve qui se réalise»

Sur les visages de la Bourgmestre, du ministre des Sports Dan Kersch, du président de la fédération Luxembourgeoise de football Paul Philipp et de celle de rugby Jean-François Boulot, on devinait, sous les masques, de larges sourires qui veulent dire l’on voit le bon bout. Presque aussi larges que l’attente fut longue. «C’est une récompense pour le football luxembourgeois. Un rêve qui se réalise. On a commencé à dire que l’on avait besoin d’un nouveau Josy-Barthel en 2007. Là on voit qu’on arrive au bout du tunnel. C’est formidable. En principe il n’est prévu que pour le sport. Il y a 9 300 ou 9 400 places. Toutes les places sont couvertes, les gens seront à l’aise et on voit le terrain de toutes les places pas, comme au Josy-Barthel actuellement», soulignait Paul Philipp.

Avant d’ajouter: «il sera difficile de trouver une date et un adversaire pour un match d’ouverture de gala avant le début des qualifications du Mondial 2022 en mars 2021. Il est plus que l’on réaliste que l’on débute ces qualifications ici. Cela dépendra du tirage en décembre mais si l’on peut commencer contre une grande nation...»

Parking provisoire

Mais il faudra faire auparavant des tests de sécurité avec un stade presque plein et les restrictions liées à la crise du coronavirus pourraient compliquer les choses. «Heureusement qu’on a encore un bout de temps», insistait Paul Philip. Les joueurs sont impatients de venir ici. C’est leur stade». «Nous ferons tout pour nous montrer dignes de cet outil», abondait Jean-François Boulot, fraîchement élu à la tête de la FLR.

Restera pour ce projet à 60 millions d’euros passé à 76 millions, dont près de 40 millions pris en charge par l’État, la question des parkings. La construction de celui de 2 000 places prévu n’a pas débuté et la Ville a proposé une solution provisoire en aplanissant les terrains derrière. Mais «ce doit être provisoire», a insisté Lydie Polfer.

(Nicolas Martin/L'essentiel)