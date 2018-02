Le Luxembourg s'est incliné contre la Roumanie

Le Luxembourg a perdu son premier tour du Groupe II de Coupe Davis, en Roumanie. Les deux matches de dimanche ont été remportés par les Roumains, devant leur public à Piatra Neamt. D'abord, le double a largement tourné à l'avantage des Roumains, puisque Florin Mergea et Horia Tecau ont étrillé la paire composée de Raphael Calzi et Robi Tholl (6-0, 6-1), dimanche à Piatra Neamt, en Roumanie. Dans un match de seulement 48 minutes, les Luxembourgeois, emmenés par le capitaine Johny Goudenbour, n'ont rien pu faire. Ils n'ont inscrit qu'un seul jeu, au milieu de la seconde manche, contre des joueurs qui pointent tout de même aux 12e et 71e rang au classement ATP du double.

Résultats du groupe mondial



France-Pays-Bas: 3-1

Croatie - Canada: 3-2

Serbie - États-Unis: 1-3

Belgique - Hongrie: 3-1

Espagne - Grande-Bretagne: 3-1

Japon - Italie: 1-3

Australie - Allemagne: 1-3

Kazakhstan - Suisse: 4-1

Ugo Nastasi devait impérativement remporter son simple pour maintenir le Luxembourg dans la course. Mais il a subi la loi de Marius Copil. Le 94e à l'ATP n'a pas non plus fait de détail contre son adversaire, l'emportant 6-1, 6-1 en 51 minutes. Avec trois points, la Roumanie a remporté sa confrontation du week-end. Le dernier match, sans enjeu, a de nouveau été remporté par la Roumanie, Bogdan Borza ayant dominé Christophe Tholl (6-3, 6-2).

Samedi, Ugo Nastasi avait offert le premier point au Grand-Duché, en dominant Nicolae Frunza (7-6, 1-6, 6-3). Mais ensuite, Christophe Tholl n'avait rien pu faire contre Marius Copil (6-3, 6-2). Pour tenter d'obtenir le maintien dans ce groupe, le Luxembourg affrontera la Géorgie en avril prochain.



(jg/L'essentiel)